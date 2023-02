50 bin depremzede otellere yerleştirildi

Yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sarmak için birlik oldu. Soğuk hava nedeniyle depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelere, Antalya'dan Trabzon'a Muğla'dan Kapadokya'ya, İzmir'den İstanbul ve Ankara'ya, Türkiye'deki birçok otel kapılarını açtı. Hali hazırda 200'den fazla otel ve 90 binin üzerinde yatak kapasitesi depremzedeler için ayrılırken, her geçen gün bu sayı artıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar 50 binin üzerinde depremzede otellere yerleşti.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, gerek oteller gerekse otel personellerinin depremzedeleri birer aile ferdi olarak gördüğünü ve o şekilde karşıladığını söyledi. Kavaloğlu, "Otellerimize gelen depremzedelerin büyük acıları var. Psikolojileri harap olmuş durumda. Depremden etkilenen çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için otellerimiz çeşitli etkinlikler yapıyor. Ancak aileleri için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Antalya Ticaret Odası, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Antalya Şubesi ve AKTOB olarak depremzedelere psikolojik destek sağlamak için çalışma başlattık. Hem depremzedelere destek sağlanacak hem de o insanlara nasıl davranılması gerektiği noktasında personellerimize eğitim verilecek" dedi.Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Samsun başta olmak üzere bölgede birçok otelin depremzedelere kapılarını açtığını söyledi. "Her geçen gün yeni depremzedeler geliyor" diyen Toktaş, şöyle konuştu: "AFAD üzerinden geliyorlar. Bireysel gelenler de var. Onların bilgisini de il valiliği ile paylaşıyoruz. Otellere gelen depremzedeler için hem vatandaşlarımız hem de STK'lar gelip 'bir ihtiyaç var mı' diye soruyorlar. Kıyafet, oyuncak vs. getiriyorlar. Otellerimizin sahipleri de personelleri de yöneticileri de hepsi yardım için seferber olmuş durumda. Çocuklar için oyun odaları hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları da otelleri dolaşıp afetten etkilenen vatandaşlarımıza destek veriyor."Dedeman Grubu da 15 otelini birden depremzedelerin hizmetine açtı. Deprem yardım sürecini yönetmek için Adıyaman'daki otellerinde bulunan Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Adıyaman'daki otelimiz sağlam raporu aldı. Biz de buranın üçte birini valiliğin kullanımına açtık. Kalan kısmı da Adıyaman'a gelen STK'lara tahsis ettik. Bölgede elektrik ve gaz yok. Otelin önünde çadır kurduk. Odun ateşinde sıcak yemek hazırlayıp depremzedelere dağıtıyoruz" dedi. Deprem için yardım masası kurduklarını anlatan Dedeman, şöyle konuştu:"15 otelimizi depremzedelere açtık. Hem o otellerimize gelen depremzedelerin koordinasyonu hem de illerimizdeki ihtiyaçları bu yardım masasından sağlıyoruz. Trabzon, Erzurum, Konya'daki otellerimizde çocuklar için oyuncaklar, puzzle'lar, oyun ablaları var. Onlar çocuklarımızın yüzünü bir miktar güldürmeye çalışıyor."Kapılarını depremzedelere açan Konya Ramada By Wyndham Otel'de kalan bir depremzede, "Buraya depremin dördüncü günü geldik. Konya'da akrabalarımız vardı o nedenle tercih ettik. Bir süre otelde kalıp buradan ev kiralamayı düşünüyoruz. Evimiz yıkıldı, şükür biz tüm aile kurtulduk. Ancak kayıplarımız çok. Oteldeki personel bize çok güler yüzlü ve ilgili davranıyor. Herkesten Allah razı olsun" dedi.Depremzedelerin otellere yerleştirilme süreci ise İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Buna göre, barınma ihtiyacı için vatandaşların yönlendirileceği oteller ve tüm detaylar ilgili illerin AFAD müdürlükleri aracılığı ile belirleniyor. Vatandaşların otellerle birebir iletişime geçmeleri gerekmiyor. Tahliye işlemleri ise AFAD ve Ulaştırma Bölge Müdürlükleri koordinasyonunda yapılıyor.Bu kapsamda Türk Hava Yolları, SunExpress, Pegasus gibi havayolu şirketlerinin yanı sıra otobüs firmaları ve seyahat acentelerinin otobüsleri de tahliye işleminde kullanılıyor. Kim hangi ile ve otele gidecekse yine bu da Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, il valilikleri ve AFAD aracılığıyla belirleniyor. Depremzedeler bu yolla tellere yerleştiriliyor.-Tahliye iletişim kişileri veya devlet kurumları ile iletişime geçerek gerekli izinleri almaları.-Resmi kurumlarca belirlenmiş olan tahliye alanlarına gitmeleri.-Görevli kişilerin yönlendirmeleri ile gösterilen otobüs ya da uçaklara binmeleri.