50 milyar dolar ihracat için genç girişimcilere destek

2022'de ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği mezunu ya da öğrencisi 55 kişinin katıldığı "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" projesinin ilk ayağını gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yoğun talep üzerine gençleri tarım sektörüne kazandıracak projenin ikincisini 20 Nisan–11 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleme kararı aldı. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi'nde; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ATMOSFER TTO ve TARGEV güç birliğine gidiyor. Eğitim programına 82 genç katılıyor. Projenin ülke geneline de yayılması hedefleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu projeyle tarım sektörüne gençleri kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerin daha yoğun katılımıyla, teknoloji ve verimlilik ön plana çıkacak" dedi.