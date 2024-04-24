Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 50 milyar dolar ihracat için genç girişimcilere destek
Giriş Tarihi: 24.4.2024

50 milyar dolar ihracat için genç girişimcilere destek

Metin CAN Metin CAN
50 milyar dolar ihracat için genç girişimcilere destek
2022'de ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği mezunu ya da öğrencisi 55 kişinin katıldığı "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" projesinin ilk ayağını gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yoğun talep üzerine gençleri tarım sektörüne kazandıracak projenin ikincisini 20 Nisan–11 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleme kararı aldı. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi'nde; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ATMOSFER TTO ve TARGEV güç birliğine gidiyor. Eğitim programına 82 genç katılıyor. Projenin ülke geneline de yayılması hedefleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu projeyle tarım sektörüne gençleri kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerin daha yoğun katılımıyla, teknoloji ve verimlilik ön plana çıkacak" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
50 milyar dolar ihracat için genç girişimcilere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA