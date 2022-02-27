50. yaşında 1 milyar ciroya ulaşacak

Çelet Holding
markası olan ve bu yıl 50'nci yaşını kutlayan DESA
, pandemiye rağmen 2021 yılını rekor bir ciroya imza atarak kapattı. Geçen yıl cirosunu 2020'ye göre yüzde 85 artırarak 432.4 milyon TL'ye ulaştıran şirket, vergi öncesi kârını (VÖK) ise 18 kat artırarak 2.8 milyon TL'den 53.4 milyon TL'ye çıkarmayı başardı.
Şirketin FAVÖK'ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ise 115.2 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020'de 67.8 milyon olan net finansal borcunu da 2021 sonunda 16.7 milyon TL'ye düşürmeyi başaran DESA, Ocak 2022 sonu itibarıyla net finansal borcunu da sıfırlayarak pozitife geçti.
8.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Grup şirketlerinin toplam cirosunu da 761 milyon TL'ye çıkarmayı başaran Çelet Holding, 2022'de grup şirketlerinde 1.5 milyar TL'yi aşmayı hedefliyor. Yeşil enerji çalışmalarını da aralıksız sürdüren DESA, Düzce
'deki fabrikasını yüzde 100 yeşil enerjiyle çalıştırmak için bu yıl 8.5 milyon TL yatırım planlıyor. DESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, pandemiye rağmen ciddi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "2022'de DESA'da ciromuzu 1 milyar TL üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.