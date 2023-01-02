500 bin sözleşmeli için kadro şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu, 500 bin sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Memur-Sen, sözleşmelere kadro heyecanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı şölenle kutlayacak. Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurtdışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi.Kademe, derece hakkı olacak.Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.Kurumlar arası yer değiştirebilecek.Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.Eş durumundan tayin hakkı olacak.Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.Doğum sonrası işine dönebilecek.