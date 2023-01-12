500 bin sözleşmeliye kadro

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artıştan sonra şimdi sırada sözleşmeli personel bulunuyor. AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulması ve 500 bine yakın sözleşmeli personele kadro yolunun açılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı hazırlıktan sonra sözleşmeliler ile ilgili düzenleme AK Parti Grubu'nun gündemine de geldi. AK Parti değişiklik ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve hızlı şekilde Genel Kurul gündemine indirilmesi bekleniyor. AK Parti'nin yasa teklifinde şu değişikliklerin yer alması bekleniyor:Yasadan yararlanıp kadroya geçmek için en az 3 yıl çalışma koşulu aranacak ve bir yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 200 bin kişinin kadro hakkı elde edeceği hesaplanıyor. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Böylece düzenleme kamudaki sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsamış olacak.Söz konusu düzenlemeyle kadroya geçen sözleşmeli personel, kamu personelinin yararlandığı tüm haklardan yararlanacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayinde, eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma koşulu ise aranmayacak.