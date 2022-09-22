500 TL 5 günde iade

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 4 milyona yaklaşırken, kriz lobisinin kampanyaya ilişkin yalanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt geldi. Bakanlık, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.Başvuruda toplanan ücretlerin iade edilmeyeceğine yönelik yalanlara karşılık, ücretin kuradan 5 gün sonra ödeneceği belirtildi. "TOKİ'ye konutları yapılmadığı için 52 bin dava açıldığı" yalanını, son iki yılda sadece 1 dava açıldığını belirterek çürüten Bakanlık, evlerin 2 yıl içinde anahtar tesliminin yapılacağını, taksit artışlarının memur maaş artışının altında kaldığını ve TC vatandaşı olmayanın başvuru yapamayacağına açıklık getirdi.Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru olabileceğine dikkat çeken bakanlık, arsası olanın da bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece, konuta başvurabileceğini açıkladı. Aynı hanede yaşayan 18 yaşını geçmiş iki gencin de başvuru yapabileceği, şehit yakınları ve gazilerle ilgili hane geliri ve yaş sınırı olmadığı da vurgulandı.İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek.Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilecek.Arsası olan konuta başvuramaz.Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmezHem konut hem arsa başvurusu yapabilirim.Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilecek.18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz.İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilirler.Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var.Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak.TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek.TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.:TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı.Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı.TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir.TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.