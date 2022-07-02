570 bin ton cevher işlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal gibi alanlarında kullanılan nadir toprak elementleri keşfinin yapıldığı sahada inceleme yaptı. Dönmez, "Yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceğiz. Bu işlenen cevherden de 10 bin ton nadir toprak oksidi elde edeceğiz. Ayrıca yine 72 bin ton barit, 70 bin ton florit, 250 ton toryum ki özellikle toryumun altını çizmek istiyorum, yeni nükleer teknolojilerde yeni yakıt olarak önümüze büyük fırsatlar, imkânlar sunacak bir elementten, madenden bahsediyoruz. Yine bu sahamızın içerisinde 250 ton toryum üretilebilir hale gelecek" diye konuştu.Yetkililerin brifing vermesinin ardından tesiste ve arama sondaj galerisinde incelemelerde bulunan Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementleri sahasında bulunduklarını söyledi. Bu tesisin yakınında dünyanın en büyük bor madeni işletmesini yaptıkları sahanın yer aldığını dile getiren Dönmez, "Cumhurbaşkanımız kabine sonrası millete sesleniş programında bu keşfi açıklamıştı. Bu sahadaki çalışmalarımız tabii çok öncesine kadar gidiyor ama en somut çalışmalar, Eti Maden'e geçtikten sonra 2011'de başlıyor. Burada toplam 6 yıl içerisinde 125 bin 193 metre sondaj yapıldı ve 59 bin 121 numune toplandı. Bunların analizleri yapıldı. Analizler sonucunda da 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfi gerçekleştirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.Nadir olan şeyin her zaman için değerli olduğunu ifade eden Dönmez, dünyanın her yerinde bulunmadığı için de bunlara erişimin kolay olmadığına vurgu yaptı. Dönmez şöyle devam etti: "Son derece stratejik teknolojik ürünlerde kullanılan maddelerden bahsediyoruz. Biraz önce arkadaşlarımızla arama amaçlı bir galerinin içindeydik, yaklaşık 100 metrelik bir galeri. Bu saha yüzeye son derece yakın. Madencilik sektörüyle uğraşanlar bilirler. Dolayısıyla maliyetleriniz çok daha düşük olacak demektir. Neredeyse bir 50-100 santimetre nebati toprağı kaldırdıktan sonra cevhere ulaşıyoruz. Burada nadir toprak elementlerinin yarısından çoğu var. Yani 17 nadir element var, bunun 10'unu burada üretebilir hale geleceğiz. Bu sahamızın içerisinde 250 ton toryum üretilebilir hale gelecek."Yıliçinde pilot tesisin kurulumunun tamamlanacağını bildiren Dönmez, üniversitelerden işbirliği yapılan akademisyenlerle mühendislerin Ar-Ge çalışmasını tamamladıktan sonra endüstriyel üretim tesisinin inşaatına başlanacağını duyurdu. Bakan Fatih Dönmez, sahadan elde edilecek nadir elementlerle, uç ürünleri üretir hale gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Önceliğin, Türkiye'nin endüstri ve sanayilerinin ihtiyaç duyduğu maddeleri üretmek olduğunu dile getiren Dönmez, "İhtiyacımızdan fazla olanı da yurtdışına ihraç etme imkânına sahip olacağız. İlk üründen son ürüne kadar tedarik zincirinin bütün ürünlerini burada gerçekleştirme imkânına sahip olacağız" dedi.