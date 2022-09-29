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Giriş Tarihi: 30.9.2022

5G müthiş acelesi olan bir konu değil

5G müthiş acelesi olan bir konu değil
Temmuz ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 5G ihalesinin 2023'te yapılacağının açıklanmasının ardından, 5G'nin yol haritası sektör paydaşlarının göndemine oturdu. Türkiye'de 5G'ye sağlıklı geçişin hem yerlilik seviyesi hem 5G ileri teknoloji standartlarının oturmasıyla olabileceğini düşündüklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Müthiş acelesi olan bir konu da değil. 5G ihtiyacı, 5G teknolojisinden ziyade frekans ihtiyacına dayanıyor. Biz 4.5G ihalesinde ihtiyacımız olan kapasiteyi doğru tespit ettik. Eğer tespitlerde sıkıntı olmuşsa, '5G ile bu açığı kapatalım' söylemleri oluyor" dedi. Hem fiber hem 5G konusunda tutarlı ve istikrarlı bir iletişim ile çalışma içinde olduklarına işaret eden Erkan, ihale tarihi konusunda bakanlığın, hangi tarihi öngörürse o karara saygı duyacaklarının altını çizdi. 5G'de yerlilik kavramının çok önemli olduğunu belirten Erkan, "Bu konular çok kritik, bu kadar geldik, bunun meyvelerini görmemiz lazım. Yerli teknolojilerde herkesin taşın altına elini koyması şart. Bu çözümler çok daha değerli" dedi. 5G de frekans ihalelerinin bölünerek yapılması konusuna da değinen Erkan, burada her türlü yöntemin uygulanabileceğini, buna da bakanlığın karar vereceğini söyledi.

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5G müthiş acelesi olan bir konu değil
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