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Giriş Tarihi: 9.7.2023

5G’ye geçişte yol haritası 2024’te

5G’ye geçişte yol haritası 2024’te
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek yıl 5G'ye geçiş planını kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Öncelik 'yerli ve milli' ürünlere verilecek.
Yerli ürün kullanımının yanı sıra 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bu kapsamda 4,5G baz istasyonu geliştirme projesi olan ULAK projemiz ülkemizin yüksek teknoloji ürün geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir adımı teşkil etmektedir. 2013'te başlatılan ULAK projesi özelinde birçok çalışma yapılmış ve bu projeye başından itibaren bakanlığımız ve BTK tarafından gereken destekler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Burada operatörlerimizin de ULAK projesinin gelişim sürecinde önemli katkıları olmuştur. Geldiğimiz noktada, 4,5G ULAK baz istasyonlarımız yaklaşık 2 bin 447 sahada aktif olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.

ENDÜSTRİYEL ALANLAR KAPSAMDA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından 5G teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen firmaları desteklemek amacıyla başlatılan projenin son değerlendirmelerinin yapıldığının altını çizen Uraloğlu, şunları söyledi: "Endüstriyel alanları belirli ölçüde kapsamasının zorunlu tutulması yönünde planlamalarımız var."
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5G’ye geçişte yol haritası 2024’te
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