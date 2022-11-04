5G’yi Togg’a taşıyacağız

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda "Togg'un fabrikalarına 5G çözümleri koymak için çalışmaları sürdürüyoruz" dedi. Turkcell olarak bir GSM şirketinden fazlası olduklarını söyleyen Murat Erkan, "Bir teknoloji şirketiyiz. Akıllı ve içi dolu bir cihaz olan Togg ile otomotiv işine girmedik. A noktasından B noktasına giderken bu cihazlarla birçok şey yapılıyor. Aracın içinde dijital cüzdan var. Aracın içine eğlence sistemi kurduk. Yapay zeka teknolojilerini de ekliyoruz. Dijital servislerimizle bütünleşik bir değer yaratmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Endüstrilerin 5G'ye ihtiyacı olduğunu otomotivin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Erkan, "Orada da 5G yapma hevesimiz var. Kabul ederlerse biz yapmak istiyoruz. Gerekli müracaatları yaptık, izin alırsak yaparız" değerlendirmesini yaptı.Togg'un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetlerini, güçlü ve dinamik altyapısı ile Paycell'in gerçekleştirmesiyle sağlayacaklarını söyleyen Erkan, "Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile Togg'un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız" dedi.Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen, içinde bulundukları süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerin ihtiyaçlarını odağa alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyleyen Erkan, ortaya ortaya çıkan başarılı tabloda yenilikçi teknolojileri ve güçlü marka ekosistemlerinin önemli payı olduğunu dile getirdi.Turkcell Grubu, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 artışla 14.7 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK'ü (faiz ve vergi öncesi kâr) ise grup bazında yüzde 49 artışla 6 milyar TL oldu. 1 milyon yeni müşteriye daha ulaşarak yılın ilk 9 ayında 2.2 milyon net müşteri kazanan şirket, bu dönemde 240 bin, yılın ilk 9 ayında ise 711 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5.2 milyona ulaştırdı. Turkcell'in veri merkezi yatırımlarına dikkat çeken Erkan, "Ülkenin toplam verisinin yüzde 30'unu saklayacak kadar veri merkezi yatırımı yaptık. Türkiye'nin kendi verisini toplayarak bunlardan değer üretmesi lazım" ifadelerini kullandı. TV+, Lifebox ve fizy markaları çatısı altında bulunduran Turkcell, katma değerli dijital servislerinin yayılımını artırma odağı çerçevesinde, tekil ücretli kullanıcı sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 milyon artırarak 4.8 milyon kullanıcıya ulaştı. Erkan, "Paycell'deki 3 aylık aktif kullanıcı sayımız 7.3 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 105 büyüyerek 244 milyon TL oldu. Paycell'in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC'de düzenlenen frekans ihalesinden olumlu sonuç aldı. Şirket, 4G/5G ihale bedeli olarak toplamda KDV dahil 19.1 milyon dolar ödeyerek ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğinde 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandı. Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Turkcell Grubu olarak Ada'da 4G beta testlerini 2014 yılında yapmıştık. O günden bu yana 4G'nin hatta 4.5G'nin adada hayata geçebilmesi için tüm gayretimizle çalıştık. KKTC'ye daha çok yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.