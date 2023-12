6 ayda bulunamayan sıfır oto 6 saatte hazır

Göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini söyledi. Bolat, "Bu uygulamalara devam edeceğiz. Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı. Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, orada da bir düzen oluştu" ifadelerini kullandı.Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi motosiklet sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin görüşleri sorulan Bolat, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, bu konuda da bir çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını belirterek, çok yakında orada da düzenin sağlanacağını söyledi. Hazır beton ve çimento sektöründe de şikâyetler bulunduğunu aktaran Bolat, "Özellikle deprem bölgesinde şikâyetler vardı, oradaki üretici ve satıcı firmalarla da toplantılar yaptık. En son birkaç hafta önceki toplantımız sonunda orada da ilkbahara kadar zam yapılmayacağı, en az yüzde 5 indirim yapılacağı yönünde taahhütte bulunuldu. Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton fiyatlarında ciddi bir geriye gidiş oldu" diye konuştu."Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın arkasından biz de Cumhuriyet'in 100. yılında indirim çağrısında bulunmuştuk, bunun sonucunu görüyoruz" diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bu çalışmalarımızın, sürekli yukarı yönlü devam eden fiyatlama davranışlarını kırmak anlamında bir dalgakıran etkisi oldu. Bu dalgakıran etkisiyle şu an piyasada hem ürün anlamında bolluk var hem de tüketicilerimizde fiyatların düşeceğine inanç oluştu. Bu mücadele devam edecek. Hemen her sektörde, her üründe bu çalışmaları yapıyoruz." Bakan Bolat, ihracat desteklerinin 2024'te yüzde 114 artacağını söyledi.Katma değerli ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatına Eximbank ile birlikte özel kredi programı hazırlandığını ifade eden Bolat, "Yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara özel kredi programları hazırlıyoruz. Yeşil dönüşümle alakalı çalışma yapan ihracatçılarımıza da hem Eximbank hem de İGE büyük destek paketleri hazırlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz, oradan onay çıktığında bu şirketlerin finans problemi kalmayacak" dedi. Bolat, yüksek dış ticaret açığı verilen ülkelerle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.