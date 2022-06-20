6 yılda yüzde 410 büyüdü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, 2016-2022 yıllarında yüzde 410 büyüdü. 2020'de 13.6 milyar lira olan cirosunu geçen yıl yüzde 52.8'lik artışla 20 milyar 852 milyon liraya çıkaran holdingin, yıl sonu hedefi 33.5 milyar. Kayseri'de basın toplantısı düzenleyen Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "2020 ve 2021 yıllarında pandemi koşullarına rağmen disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük. 2020'de 388 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 30.2'lik artışla 505 milyon dolara yükseldi. 2021'de devletimize ödenen vergilerimiz 1 milyar 584 milyon TL oldu" dedi.Son 2.5 yıldır HES kablo ile hurda bakır kullanmaya başladıklarına değinen Ertekin, "Biz geçen sene kullandığımız bakırın yüzde 70'ini hurdadan elde ettik. Yani Türkiye'nin çöpünü, hurdacıların topladıkları bakırı tesisimizde işledik. 140 milyon dolara ithal edilecek malı hurdacılardan aldık" diye konuştu. Grubun özellikle yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerine de değinen Ertekin, geçtiğimiz günlerde elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği lisansı alan RHG Enertürk Enerji'nin 477 milyon olan toplam yatırım tutarının yüzde 427.9'lık artışla 2 milyar 518 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.