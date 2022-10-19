60 bin esnaf dijitali deneyimledi

Global e-ticaret ekosistemini buluşturan ''E-ticaretin Davos"u World E-Commerce Forum, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu. İstanbul'daki WOW Kongre Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi. Dünya e-ticaret pastasından 250 milyar dolar pay alan ve uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturan forum kapsamında 150 bin B2B görüşme gerçekleştirildi. Forum'da Diamond Sponsor olan ToptanTR. com'un kurucusu ve Genel Müdürü Sezgin Şener açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'de sadece hızlı tüketim ürünleri satan 250 binin üzerinde perakendeci olduğunu ve şu ana kadar bunların 60 binine hizmet verdiklerini ifade etti. Yaptıkları saha araştırmasında söz konusu esnafın yüzde 54'ünün lise mezunu olduğunu, yüzde 22'sinin ise lisans veya lisansüstü eğitim tamamladığını, yani son derece bilinçli ve işine sahip çıkan, hizmetini en üst seviyede tutmak için yoğun çaba gösteren işletmeler olduğunun altını çizen Şener, burada asıl sorunun hizmet kalitesi veya dükkânın dizaynının değil uygun fiyatla ürün tedariği yapamadıklarından dolayı pahalı fiyattan ürün satmak zorunda kalmaları olduğunu belirtti.