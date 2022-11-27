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Haberler Ekonomi Haberleri 600 bin sözleşmeliye kadro müjdesi
Giriş Tarihi: 28.11.2022

600 bin sözleşmeliye kadro müjdesi

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
600 bin sözleşmeliye kadro müjdesi
Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de olacak. Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

FIRSATÇILARA YENİ CEZA
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti. "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız."
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600 bin sözleşmeliye kadro müjdesi
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