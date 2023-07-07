64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı

"ŞEHRİMİZİ YÖNETİRKEN NASREDDİN HOCA'MIZIN VERMİŞ OLDUĞU ÖĞÜTLERE SIKI SIKIYA SARILIYORUZ"

Başkan Altay, Nasreddin Hoca'nın fıkralarının bugün de hem ülkemizde hem de Türk dünyasında dilden dile dolaştığını, belirterek, şöyle devam etti: "Sadece fıkra ve nüktedanlıkla değil bilge sözleriyle yolumuza ışık olan Hocamız, bizlere daima adaleti, iyiliği, mütevazılığı ve hoşgörülü olmayı öğütlemiştir. Bizler de şehrimizi yönetirken Nasreddin Hoca'mızın vermiş olduğu öğütlere sıkı sıkıya sarılıyoruz. Bugün gerçekleştirilen şenliklerle Nasreddin Hoca'mızı ve hatıralarını en güzel şekilde yeniden anmış olacağız. Bununla birlikte konser, halk oyunları, tiyatro ve diğer etkinliklerle ziyaretçilerin; Akşehir'de kültür ve sanata doyacaklarını ve buradan çok güzel anılarla ayrılacaklarını ümit ediyorum. İnanıyorum ki bu tür şenliklerle coğrafyamızın kadim değerlerini, kültürümüzü ve alimlerimizin aziz hatıralarını en güzel şekilde yaşatacak ve bizden sonraki nesilleri de bu değerlerimizle birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben buradan hem tüm vatandaşlarımızı 5 gün boyunca devam edecek bu kültür festivaline katılmaya; Nasreddin Hoca'mızın diyarı Akşehir'e davet ediyorum. 64'üncü Nasreddin Hoca Şenliklerinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Akşehir Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, hemşehrimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendi başta olmak üzere, tüm misafirleri en kalbi duygularla selamlıyorum."

"GÜLMECENİN BAŞKENTİ AKŞEHİR"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 1959 yılından bu yana Nasreddin Hoca'nın etkinliklerle Akşehir'de anıldığını anımsatarak, "Bu şehrin insanları, Nasreddin Hoca'nın kültürünü, değerlerini nice nesillere yaymak için devam ettirdikleri bu güzel festivali uluslararası boyutuyla her yıl sürdürmüş. Biz de 2002'den bu yana bu festivali en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Bu konuda halkın gönlünde yer tutmuş çok büyük sanatçılar Nasreddin Hoca'yı temsilen canlandırdılar. Bu sene de Çetin Altay beye teşekkür ediyoruz. Gülmecenin başkenti Akşehir, medreseleriyle eğitim kurumlarıyla önemli bir kadim şehir. Hala da bu gülmecenin başkentinin izleri, bu şehrin insanlarında fazlasıyla var. Nasreddin Hoca, kızmadan, kırmadan, şakayla, nükteyle insanları yola getirmiş. Bugün de belki buna çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

HALK BAYRAMI

Konya Valisi Vahdettin Özkan da şenliklerin tam anlamıyla bir "Halk Bayramı" olduğunu vurgulayarak, "Medeniyetimizin süzülmüş bir hülasası gibidir Nasreddin Hoca'nın şenlikleri. Akşehir, medeniyetin, ilmin, irfanın merkezi. Alimlerin, ariflerin, müderrislerin çokça cari olduğu bir şehir ve bunun şekillendirdiği bir medeniyet. Akşehirli olmaktan gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu destekleri çok kıymetli. Festivalimizin daim olmasını, medeniyet umdelerimizin gelecek nesillere aktarılmasında çok büyük önem arz ediyorum" dedi.