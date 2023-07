64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı

"NASREDDİN HOCA, İNSAN TABİATINA AYNA TUTAN BİR REHBERDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nasreddin Hoca'nın Anadolu topraklarının yetiştirdiği çok özel bir isim olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır, bazen her iki tarafa da haklısın der olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten, hoşgörüden yanadır. Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir. Gündelik hayatın içinde yakaladığı ilginç detaylarla insanlara unutulmaz mesajlar vermiştir. Ahlaki vurguları da taşıyan fıkraları Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk-İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmekte mümkündür. Nasreddin Hoca yaşadığı dönemde hem imam hem kadı olarak görev yapmıştır. Bazen de halkın isteklerini hükümdara bildiren bir siyasi lider imajı çizmiştir. Çok yönlü kişiliğiyle eğitimli ve nüfuzlu insanların topluma nasıl faydalı olacağına ilişkin işaretler de sunmaktadır. İnsanların hem zekasına hem vicdanına hitap eden Nasreddin Hoca kadim geleneğin önemli bir ismi olmasının yanı sıra güncelliğini korumayı da başarmıştır. Her birimizin dilinde hocamızın güzel fıkraları, güzel öğütleri yer almakta."