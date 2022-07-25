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Giriş Tarihi: 26.7.2022

6.5 milyarlık zam farkı 28 Temmuz’da ödenecek

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
6.5 milyarlık zam farkı 28 Temmuz’da ödenecek
Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli sandığı kapsamındaki 2milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek. Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan mayıs-hazirantemmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, hazirantemmuz- ağustos' döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül' döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesinin 6 milyar 447milyon 227 bin 858 lira olduğu açıklandı. 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun SSK ve BAĞ-KUR bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının ise zamlı olarak ödenmeye başlandığı kaydedildi.

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6.5 milyarlık zam farkı 28 Temmuz’da ödenecek
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