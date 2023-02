65 milyon doları geçti! Küresel iş dünyasının yardımları artarak devam ediyor

Küresel iş dünyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için yardım seferberliğini sürdürüyor.

11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uluslararası şirketlerin deprem bölgesine yardımları artarak devam ediyor.

Çok sayıda can kaybına, yaralanmalara ve büyük hasara yol açan depremler sonrası acil ihtiyaçların temini için küresel iş dünyası, maddi ve ayni destek sağlamak amacıyla kaynak sağlamaya gayret ediyor.

DEPREMLERDEN ETKİLENENLERE YARDIM ELİ UZATAN ŞİRKETLERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Depremlerin neden olduğu yaraları sarmak için yardımda bulunan uluslararası şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Amazon, Apple, Google, Meta, Samsung, Allianz, Bayer, Chevron, ExxonMobil, Binance, Chobani, FedEx, UPS, Volkswagen, Boeing, Lufthansa, Siemens, Porsche, Mercedes-Benz, Hyundai, Maersk, IKEA, Inditex, Schwarz Goup, Novartis, Novo Nordisk, Deutsche Telekom ve T-Mobile gibi, depremlerden etkilenenlere yardım eli uzatan şirketlerin sayısı hızla artıyor.

AbbVie, ALDI, AmerisourceBergen Corporation, Atlas AI, BASF, BlackRock, CBRE, Chegg, Chery, Classic Metal Craft, Cigna, Coupa Software, Commvault, Dynatrace, Edison International, Flexport, Goya Foods, Hana Financial Group, Harman International, Honeywell, Kaiser Permanente, KION Grubu, KPMG, Logitech, Marks & Spencer, Metro, Mitsubishi Electric, MMK, Palo Alto Networks, PayPal, Pearson, Plume Design, Prudential Financial, Red Hat, Royal Bank of Canada, Rosatom, Sabah, SIBUR, SpartanNash, Sun Express, Telstra, Terry Town, Tesco, Trane Technologies, Uber, Vodafone, Xerox Corporation, ZIM ve Zscaler de deprem bölgelerine acil ihtiyaçların temini için maddi ve ayni destek sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

KÜRESEL İŞ DÜNYASININ TAKİBE ALINAN YARDIMLARININ TUTARI 65 MİLYON DOLARI AŞTI

ABD Ticaret Odası Vakfı'nın halka açık ve şirketler tarafından gönderilen verileri derleyerek hazırladığı Kurumsal Yardım Takibi verilerine göre, 15 Şubat itibarıyla takibe alınan küresel iş dünyası yardımlarının toplam tutarı 65 milyon doların üzerine çıktı.

Küresel iş dünyası, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından bölgenin toparlanma çabalarına destek olmak için uzmanlığını, kabiliyetlerini ve kaynaklarını seferber ederken, yardım tutarı hızla artmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım kararı alan uluslararası şirketlere son olarak eklenen şirketler şöyle:

ABBOTT

ABD'li bebek maması üreticisi Abbott, uluslararası yardım kuruluşları CARE International, Direct Relief ve Uluslararası Tıp Derneği ile birlikte çalışarak Türkiye ve çevresindeki bölgede yardım çabalarını desteklemek için 1,5 milyon dolarlık hibe ve ürün bağış taahhüdünde bulundu.

ABBVİE

Merkezi ABD'de bulunan biyofarmasötik şirketi AbbVie, Türkiye ve Suriye'deki afet müdahalesi ve yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayacak.

ADİDAS

Spor giyim markalarından Adidas, çalışanlarının bireysel katkıda bulunabilmesi için kar amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliği içinde bir platform kurarak Alman Kızılhaçı ile ortaklık yapacak. Şirket, tüm çalışanların bağışları kadar bağışta bulunacak.

CATERPİLLAR

Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını desteklemek için 400 bin dolar bağışlayacak.

CİSCO

ABD'li çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı ve bu kampanyaya halihazırda 372 bin 380 dolar katkıda bulundu. Şirket ayrıca, çalışanları tarafından yapılan her bağış miktarına karşılık aynı miktarın Cisco Foundation tarafından ekleneceğini açıkladı.

CİTİ

Citi Vakfı, depremden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarına yanıt vermek için Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne 250 bin dolarlık taahhütte bulundu.

DEUTSCHE BANK

Kızılhaç ve Kızılay'ı desteklemek için bağışta bulunan Deutsche Bank, Türkiye ve Suriye için yardım seferberliği yapan grupları desteklemek amacıyla küresel bir kampanya başlattı.

GE HEALTHCARE

Medikal teknoloji alanında faaliyet gösteren GE HealthCare, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde temel görüntüleme sağlamak için yaklaşık 1 milyon dolar değerinde Vscan el ultrasonları ve mobil X-ray sistemleri bağışladı.

HENKEL

Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel, Fritz Henkel Stiftung Vakfı ile iş birliği içinde 1 milyon avro bağış yapacağını açıkladı. Buna acilen ihtiyaç duyulan ayni bağışların, ürün bağışlarının ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına gidecek mali yardımların dahil olduğu bildirildi.

JOHNSON & JOHNSON

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Uluslararası Tıp Derneği ve Uluslararası Kurtarma Komitesi gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının afet yardımı çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

Şirket, termal battaniye bağışlanacağını ve hijyen ürünleri, cerrahi dikişler, yara örtüleri ve diğer tıbbi ürünler dahil olmak üzere acil ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri sağlamak için de çalışılacağını bildirdi.

KELLOGG

ABD merkezli gıda şirketi Kellogg Company; yiyecek, giyecek ve 150 bin dolarlık mali bağış sağlayarak yardım çabalarına destek olacağını duyurdu.

MASTERCARD

Mastercard, Dünya Gıda Programı'na 200 bin dolar ve Needs Map'e 350 bin dolar bağışta bulundu.

Şirket, birebir katkıyla çalışanlar için bağış kampanyası oluşturdu ve şimdiden Turkish Philanthropy, Mozaik Turkey ve Direct Relief için 100 bin dolardan fazla yardım topladı.

MCDONALD'S

McDonalds, Save the Children International, World Central Kitchen ve yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlarla 1 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.

Ayrıca McDonald's Türkiye, afet bölgelerine menü dağıtımı yaparken şirketten 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, 7 günde toplam 50 bin adet menünün AFAD ile koordine olarak ihtiyaç noktalarına ulaştırıldığı bildirildi.

MEDİAMARKT

Almanya'nın en büyük elektronik mağaza zinciri MediaMarkt, hem zorlu koşullar altında ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin teminine devam etmek hem de afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen projelerde kullanılmak üzere toplamda 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, depremin ilk günü ihtiyaç listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve şarj aleti gibi ürünlerin yardım tırlarıyla hemen yola çıkarıldığı, bugüne kadar toplam 4 tırda yaklaşık 14 bin ürünün afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

MODERNA

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, yardım vakfı aracılığıyla Uluslararası Tıb Birliği'ne 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. Vakfın, Moderna çalışanlarının bağışları kadar bağışta bulunacağı da bildirildi.

PEPSİCO

ABD'li çok uluslu gıda ve içecek şirketi PepsiCo, Türkiye ve Suriye'deki çalışanlarına barınma ve gerekli tüm acil desteği sağlayacağını açıkladı.

Şirket ayrıca, ihtiyacı olanlara temel malzemeleri ulaştırmak için yerel kar amacı gütmeyen ortaklara 1,2 milyon dolar bağışladı.

POSCO GROUP

Koreli çelik üreticisi Posco Group, Türkiye'deki acil yardım çabalarını desteklemek için Kore Kızıl Haçı'na 1 milyon dolarlık bağış taahhüdünde bulundu.

P&G

ABD'li tüketim malları devi Procter & Gamble (P&G), deprem bölgesine Türk Kızılayı aracılığıyla ve AFAD koordinasyonuyla 2 milyonun üzerinde hijyenik ped ve 1 milyon bebek bezi başta olmak üzere temel hijyen ürünlerini deprem bölgesine gönderdi.

Temel hijyen ve kişisel bakım ürünlerini bağışlamaya devam eden şirket, barınma ihtiyacını karşılamak üzere çadırlarını afet bölgesine yönlendirdi.

P&G, mobil bebek bakım odası ile tuvalet kabinlerini de deprem bölgesine gönderdi.

SERVİER GRUP

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Fransa merkezli Servier Grup, depremzedelere destek olmak amacıyla uluslararası bir dayanışma fonu oluşturdu.

Depremin ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde olan Servier Türkiye, bölgeye 44 bin kutu ilaç bağışı yapacağını bildirdi. Ayrıca, grup iştiraki olan Mecenat Servier Yardım Fonu aracılığıyla depremzedeler için 500 bin avro bağışta bulundu.

Dünya çapında çalışan sayısı 22 bine yaklaşan Servier Grup, tüm Servier çalışanlarının katılımı için ayrı bir dayanışma fonu kurarak Mecenat Servier Yardım Fonu'nun da çalışanların bağışta bulunduğu kadar ek bağış yapacağını duyurdu.

SONY

Elektronik üreticisi Sony Grubu, depremden etkilenenlere yönelik yardım çabalarını desteklemek için yaklaşık 31 milyon yen (233 bin 921 dolar) bağışta bulundu.

Sony'den yapılan açıklamada, Japonya'daki Sony Group şirketlerindeki çalışanlardan da bağış toplanacağı ve şirketin toplanan tutar kadar bağışta bulunacağı bildirildi. Bu bağışların depremden etkilenen bölgelerdeki yerel destek faaliyetleri için kullanılacağı kaydedildi.

STARBUCKS

Starbucks Foundation, Starbucks Corporation ve Alshaya Group olarak deprem bölgelerindeki afetzedeleri desteklemek için toplam 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Şirketin depremin ilk gününden itibaren 40 Starbucks mağazasından 500 ekip arkadaşı ile arama kurtarma ekiplerine içecek sağlamak da dahil olmak üzere yerel toplulukları desteklemek için koordinasyon içinde çalıştığı bildirildi.