Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 7 yem firması sözlü savunma yaptı
Giriş Tarihi: 13.4.2022

7 yem firması sözlü savunma yaptı

7 yem firması sözlü savunma yaptı
YEM üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu'nda gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı, çevrim içi yapıldı. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma aşamasına geçildiğini belirten Küle, ardından sözü, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine verdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, değerlendirmeler neticesinde, "Abalıoğlu Yem Sanayi, CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret, Erişler Yem Sanayi ve Ticaret, ER Yem Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret ve Rtm Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret'in kanunun 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu, teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin muafiyetten yararlanamayacağını ve teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
7 yem firması sözlü savunma yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA