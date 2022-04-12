7 yem firması sözlü savunma yaptı

YEM üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu'nda gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı, çevrim içi yapıldı. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma aşamasına geçildiğini belirten Küle, ardından sözü, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine verdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, değerlendirmeler neticesinde, "Abalıoğlu Yem Sanayi, CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret, Erişler Yem Sanayi ve Ticaret, ER Yem Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret ve Rtm Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret'in kanunun 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu, teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin muafiyetten yararlanamayacağını ve teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.