70 milyarlık girişim pazarı

Türkiye
'de franchising sektörü 70 milyar dolarlık bir hacim ve 150 binden fazla kişiye yeni istihdam alanı sağlıyor. Ancak asıl büyümenin önümüzdeki yıllarda yaşanması bekleniyor. Zira araştırmalara göre 2022'de 100'den fazla yabancı marka Türkiye pazarına girmek için araştırma yapıyor. Her biri en az 10 mağaza açma hedefi taşıyan bu markalar, şimdiden Türk girişimci arayışına da başladı.
KÜRESEL LİGE AÇILIYOR
Öte yandan Türkiye'de franchise veren irili ufaklı 1450 Türk markası da bulunuyor. Şu ana kadar dışarıya açılmayı başaran markalarımızın sayısı ise 80 civarında seyrediyor. Ancak 500 Türk markası pusuda bekliyor ve kısa süre içerisinde dünyaya açılacak. Girişimciliğin güvenli limanları arasında gösterilen franchise sistemi, özellikle az riskle çok kazanmayı hedefleyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu yılki büyüme planlarına projeksiyonuna göre yabancı aktörlerin de devreye girmesi ile pazarın gelecek yıllarda 80 milyar dolarlık bir hacmi kolaylıkla bulacağı tahmin ediliyor.
DÜŞÜK SERMAYELİ İŞLER POPÜLER
Son yıllarda özellikle büyük sermaye gerektirmeyen, yüksek kar marjlı franchise modelleri oldukça popüler. Zira yaz aylarına girerken düşük yatırımla iş kurmak daha kolay. Açık hava sahalarında küçük standlarla kurulacak farklı iş modelleri, girişimcinin bütçesini sarsmadığı gibi yüksek kar marjlarıyla yatırımın kısa zamanda geri dönüşünü sağlıyor. Özellikle son yıllarda alışveriş merkezi kültürünün yaygınlaşmasıyla değişen trendler yeni iş sahalarını da oluşturdu.
AVMLER FRANCHİSE'I PATLATTI
Türkiye'de franchising'in geldiği noktada son dönemde yatırım patlaması yaşanan AVM'lerin önemi büyük. Gelinen tabloyu anlamak için anlamak için rakamlara bakmak yeterli. Çünkü Türkiye'de adeta franchise markası patlaması yaşanıyor. Türkiye franchise pazarının ulaştığı hacim, yıllık olarak 43 milyar dolar civarındadır. Bugün Türkiye'de zincir işletmelerin sayısı 3500'ü bulurken, bunların yüzde 28'ini yabancı kökenli markalar oluşturuyor. Zincirlere bağlı şube sayısı ise 70 bini geçmiş durumda.
AVRUPA BİRİNCİSİ OLDUK
Türkiye, Avrupa
Franchise Federasyonu istatistiklerine göre Türkiye, zinciri sayısıyla Avrupa birincisi konumuna yükseldi. Türkiye'yi Fransa
ve Almanya
izliyor. Öte yandan Türkiye'nin yurtdışında da büyüme stratejileri büyük potansiyele sahip. İstatistiklere göre, Şu ana kadar dışarıya açılmayı başaran markalarımızın sayısı 100'e yaklaştı.
FRANCHİSE DA BUNLARA DİKKAT EDİN
Tüm dünyada franchise sisteminin başarı sırrı, bazı seçimlerin doğru yapılmasında gizli. Bu kapsamda 5 önemli kriter öne çıkıyor.
1-Uygunluğuna bakın: Franchise almadan önce araştırılması gereken, öncelikle işin size uygun olup olmadığıdır. İnsan içine çıkmaya korkan biri, yoğun kişisel satış gerektiren franchise almamalı.
2-Yatırım yerini iyi seçin: İşin usulüne uygun olarak sayımlar, ölçümler, değerlendirmeler yapılmalı. Esasen yer seçimi de başlı başına bir uzmanlık alanı.
3-Her isteyen alıyorsa dikkat!: Yeni gelişen, işi bilmeyen, paraya ihtiyacı olan zincirler her isteyene franchise veriyor, sonuçta büyük ölçüde başarısız olunuyor. Yatırım yapacağınız markayı doğru seçin
4-Firmayı iyi araştırın: Broşürlerde cazip laflar yer alsa bile, mevcut işletmecilerle konuşulmalı, başarı dereceleri ve firmanın geçmiş uygulamaları öğrenilmeli.
5-Avukatlara danışın: Franchise anlaşması genelde sert maddeler içerse ve pazarlık konusu edilmese bile, özel durumlarda bazı tavizler alınabiliyor. Ayrıca firmanın genel tutumu anlaşılmalı, tehlikeli olabilecek maddeler mutlaka avukatlara danışılmalı.