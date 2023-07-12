7.1 milyar dolar yatırım hamlesi

Türkiye'deki uluslararası yatırımcıların temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Başkanı Engin Aksoy, "Üye şirketlerimiz, yatırım ortamına dair güven verici gelişmelerin hayata geçirilmesi halinde önümüzdeki dönemde, 7.1 milyar dolar tutarındaki yatırımı programlarına almayı planlıyor" dedi. 2022'de doğrudan yatırım rakamının 1.3 trilyon dolara gerilediğine dikkat çeken Aksoy, şöyle konuştu: "Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan almayı hedeflediği pay 1.5 civarındadır. Bu hedef bizce de realist ve ülkemizin potansiyelini yansıtan bir hedef. Ancak ülkemizin performansına baktığımızda ise yüzde 0.7-1 bandında bir gerçekleşme sağlayabiliyor. Son iki yılda 13.3 milyar dolar düzeyinde bir yatırım çektik."Aksoy, Türkiye'nin bölgesel bir üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülke içinde olması gerektiğini söyledi. Aksoy, ekonominin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye çekilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu-özel sektör işbirliğinin gücüne inandıklarını belirtti. Öncelikli alanlarının, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon ve insan sermayesinin geliştirilmesi olduğunu belirten Aksoy, "YASED üyeleri bu trendlerin hepsinde dünya lideridir. Üye şirketlerimizin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân verecek öngörülebilir ve istikrarlı bir yatırım ortamının sağlanmasının ülkemize katkı sağlayacağı aşikardır" diye konuştu.