8 trilyon dolarlık dünya devi Türk tahvilini radarına aldı

Yaklaşık 8 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi olan Vanguard, Türk Lirası cinsinden tahvilleri radarına aldı. Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki hamleleri, gelecekteki enflasyon patikası ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik" dedi. Eisinger ayrıca yüksek faizlerin bankaların ABD doları mevduat yükümlülüklerini azaltması ve TCMB'nin brüt ve net döviz rezervlerini yeniden inşa etmesini sağlaması nedeniyle dış finansman durumunun da iyileştiğini ifade etti. Şirketin aktif gelişmekte olan piyasalar stratejisinden sorumlu portföy yöneticisi olan Eisinger, Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri "çok olumlu bir dizi gelişme" olarak tanımlayarak, "Bu değişimin kalıcı olması gerektiği görüşündeyiz. Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Bu dönüşüm Türkiye'deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır" dedi.Mevcut para ve düzenleyici politika değişikliklerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Eisinger, "Zamanla enflasyonun hafiflediğini göreceğiz ki bu da TCMB'nin faizleri aşağı çekmesine olanak sağlayabilir" diye konuştu. Eisinger, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yakın gelecekte artıracaklarını söyledi.HAZiNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şimşek, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "seçim ekonomisi" iddialarını yanıtladı. OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.