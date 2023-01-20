84 milyona barış eli

Hükümet, vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle 84 milyona barış elini uzatmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak. Uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanırken, yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen yapılandırma paketi Maliye'ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsıyor. Anapara borcuna eklenen faiz, gecikme faizinin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 18 ayın üzerinde uzun vadelerle vatandaşın borçlarını rahatça ödemesi sağlanacak. Düşük tutarlı borçların tamamının silinmesi de bekleniyor.Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkânı da sağlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları, gümrük, askerlik cezaları yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksitini yatıran sigorta prim teşvikinden yararlanacak. Peşin ödemelerde borçların yüzde 90'ının silinme imkânı olacak.Borç yapılandırma başvurusu öncesi güncel borçların sorgulanmasında fayda bulunuyor. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından borcunu yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov. tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor. Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek.Kredi kartıyla ödemeler ilgili kurumların internet adresindeki linkler ya da bankaların uygulama geliştirmeleri halinde internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacak. Kredi kartıyla bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkün olacak. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacak. Kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapılması durumunda, yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına yasanın öngördüğü taksit aylarında yansıtılacak.Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da sosyal güvenlik primlerine yönelik yapılandırma konusunda çalışma yapıyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin detaylarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Ardından da yasa teklifi olarak Meclis'e sunulması planlanıyor. Yapılandırma işlemi bir dizi avantaj sağlıyor. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulmak mümkün olduğu gibi ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi halinde ciddi indirimler elde ediliyor. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılıyor. Vergi borcunun yapılandırılmasında, mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar siliniyor. Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı siliniyor. Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkıyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabiliyor.SGK tarafından takip edilen sigorta primleriAskerlik cezalarıNüfus cezalarıTrafik cezalarıHenüz kesinleşmemiş veya dava sürecindeki idari para cezalarıOtoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezalarıGümrük cezaları Belediye, il özel idarelerine ait borçlar