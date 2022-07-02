84 milyona yansıyacak

Asgari ücret, Türkiye'de çok geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni zam oranı, Bağ-Kur'dan genel sağlık sigortası primlerine, işsizlik ödeneklerinden borçlanma primlerine, kıdem tazminatından 65 yaş üstü aylıklarına kadar pek çok kalemi etkiliyor.Asgari ücretin 5.500 liraya çıkmasıyla birlikte birçok gelir ve sosyal destek kalemi de arttı. Buna göre, yılın ikinci yarısında en düşük işsizlik maaş 2.561 TL, en yüksek işsizlik maaşı 5.123 TL olacak. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 yılı başında duyurulmuştu. Buna göre, 65 yaş aylığı 1.296 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1.520 liraya çıktı.Emekliliği öne çeken doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 TL'ye, en yüksek prim ise 520 TL'ye çıktı.Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret zammı oranında yükseldi. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de GSS primini aylık 150 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1.124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1.687 lira, engelli yakını aylığı da 1.124 lira oldu.Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminat tavanı 6.741 liraya çıktı. Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144 lira, yatarak tedavide de 108 günlük rapor parası ödenecek.Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti 1650 lira oldu.İsteğe bağlı sigortada alt ve üst sınır güncellenecek. Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en düşük 2081 lira, en yüksek 15.611 lira olacak.