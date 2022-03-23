AB ile ticarette hedef 200 milyar dolar

İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Meclisi'nin "Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Ekonomi, İhracat ve Sanayimizin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışı" ana gündemi ile toplanan aylık olağan toplantısına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığına dikkat çekerek, "Enerji ve emtia fiyatlarının yükselmesi hem iç enflasyonu hem de küresel enflasyonu ciddi etkiliyor" dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği
arasındaki Gümrük Birliği
'nin güncellemesi gerektiğine de değinen Bakan Muş, "Türkiye ve AB ticaret hacminin bu yıl 200 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Bu kadar büyük bir ticari ortağımızla 1994
'te imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği aşikar. Güncellemenin sadece Türkiye'ye değil AB'ye de katkısı olacaktır. Gecikmesi, her iki taraf için de kazanılacak refahın ötelenmesi demek" diye konuştu.
SANAYİCİNİN YANINDAYIZ
Hem hükümetin hem Ticaret Bakanlığı'nın sanayici ile üreticinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Muş, "Attığımız adımlar ekonomi bilimine göre olacak. Bütün sanayicilerimiz buna göre yatırımlarına devam edebilir" şeklinde konuştu.