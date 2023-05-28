ABD borç limitinde son dakika anlaşması

BeyazSaray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı. ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Biden, "Anlaşma, feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor" değerlendirmesini yaptı.Sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor. Bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini hedefleyen anlaşmanın, gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirmesi bekleniyor. Anlaşmayla, 54 yaşın altında ve çocuğu olmayan belirli gıda kuponu alıcılarının programdan yararlanabileceği süreye yeni sınırlar getirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, gaziler ve evsizler için gıda kuponuna erişimin ise genişletilmesi planlanıyor. Salgın döneminde sağlanan ancak harcanmamış yardım paralarının geri alınması amaçlanıyor.Anlaşmanın isteğe bağlı harcamalara iki yıl boyunca sınır getireceği ancak bu sınırların savunma harcamalarına federal bütçenin geri kalanından farklı şekilde uygulanacağı belirtiliyor. ABD, 19 Ocak'ta 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı. Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu. ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, 25 Mayıs itibarıyla 38.8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.