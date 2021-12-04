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Giriş Tarihi: 5.12.2021

ABD ikinciliğe yükseldi

ABD ikinciliğe yükseldi
AMCHAM Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Türkiye ile ABD arasında ikili ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini bu yıl üçüncü kez ödüllendirdi. AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'nin hem yatırımda hem de ticarette ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. AmCham'in Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil ettiğini hatırlatan Turnaoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin motivasyon yarattığını ifade etti.
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ABD ikinciliğe yükseldi
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