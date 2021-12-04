ABD ikinciliğe yükseldi

AMCHAM Türkiye
(Amerikan
Şirketler Derneği), Türkiye ile ABD
arasında ikili ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini bu yıl üçüncü kez ödüllendirdi. AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'nin hem yatırımda hem de ticarette ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. AmCham'in Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil ettiğini hatırlatan Turnaoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin motivasyon yarattığını ifade etti.