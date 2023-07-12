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Giriş Tarihi: 13.7.2023

ABD’li devlere dijital dolar altyapısı sunacak

ABD’li devlere dijital dolar altyapısı sunacak
TÜRKİYE'DE finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren Colendi'nin bağlı kuruluşu SETL, ABD'nin önde gelen bankalarına teknoloji desteği sağladı. New York Merkez Bankası öncülüğünde gerçekleştirilen ve finansal mutabakatların daha verimli ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için yapılan çalışmada SETL ana teknoloji sağlayıcısı oldu. Çalışmada, Citi, Bank of America, US Bank, HSBC, Bank of New York, Wells Fargo Bank, TD Bank, Mastercard ve SWIFT dahil olmak üzere ABD'nin en büyük finans kurumlarından bazıları da yer aldı. SETL CEO'su Anthony Culligan, "Bu çalışma, yeni bir tür mutabakat ortamının heyecan verici bir testini ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.
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ABD’li devlere dijital dolar altyapısı sunacak
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