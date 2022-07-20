Abdülhamid Han ağustosta sondaja başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını belirtti. Oktay, konuşmasında Türkiye'nin her türlü tahrik ve usulsüz girişimlere karşı Doğu Akdeniz'de hakkını savunacağını vurguladı.Türkiye'nin sondaj gemisi filosunu güçlendirdiğine vurgu yapan Oktay, "7'nci nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip. Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz. Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir" dedi. Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarıyla deniz kuvvetlerini modernize ettiğini ve son sistem silah, radar ve elektronik sistemlerin entegrasyonunu sağladığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti: "İnşa ve modernize edilen deniz araçlarımızı son sistem silah, radar, muhabere ve elektronik sistemlerle donatıyoruz. MİLGEM'lerimiz ve amfibi gemilerimiz donanmamızın kullanımında. Adım adım çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücüne sahip oluyoruz. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza, milli torpidomuz AKYA ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz. Milli denizaltı projemiz MİLDEN'in yanı sıra SİHA üretiminde sahip olduğumuz tecrübeyi insansız deniz araçlarına aktarıyoruz. Mavi vatanda egemenliğimizi perçinleyecek insansız deniz altılarımız, denizlerde de dengeleri değiştirecek, oyunları bozacak."