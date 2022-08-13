Abdülhamit Han birkaç günde sondaja başlayacak

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisinin ismine ilham olan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti. Abdülhamid Han'ın Fatih ilçesinde bulunan Çemberlitaş'taki restorasyonu devam eden türbesinde yetkililerden bilgi alan Dönmez, sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han'ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandıklarını anımsatarak, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak" dedi. Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini anlatan Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor" dedi. Dönmez, Abdülhamid Han'ın kendi hükümdarlığı zamanında yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurguladı.