Abdulkerim Çay, Türkiye’nin En Etkin İnsan Kaynakları liderleri arasında

İstanbul'da 24 Mayıs'ta düzenlenen, insan kaynakları ve yönetim alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinin düşünce önderlerinin bir araya geldiği 'CHRO Summit 2022' kapsamında 'Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO' su araştırmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin insan kaynakları yönetim süreçlerine liderlik eden kişilerin başarılarını değerlendiren araştırma sonucuna göre; THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Türkiye'nin en etkin 50 İnsan Kaynakları lideri arasında gösterildi. Etkinlikte 'Yaşın ve cinsiyetin ötesinde: İstihdama bakış" panelinde konuşan Abdulkerim Çay THY'nin çok kültürlü yapısına değinerek gençlere havacılık sektöründe benzersiz bir kariyer fırsatı sunduklarını ifade ederek çalışanları arasında fırsat eşitliğinin daima gözetildiğini, kadın istihdamı konusunda da büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.
İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Çay "Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki 'İnsan Kaynakları' süreçlerimizi ne kadar geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya ve insan kaynakları süreçlerimizi öncü uygulamalar ile geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu