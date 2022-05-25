Abdulkerim Çay, Türkiye’nin En Etkin İnsan Kaynakları liderleri arasında

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çay "Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki 'İnsan Kaynakları' süreçlerimizi ne kadar geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya ve insan kaynakları süreçlerimizi öncü uygulamalar ile geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu