ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatında yüzde 48’lik artış

Dünya'nın en büyük gıda ürünleri ithalatçısı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin protein ürünleri ithalatındaki payını artırmak isteyen Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün lideri Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 25-27 Haziran 2023 tarihlerinde New York'ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarına katılarak Türk su ürünlerini ve hayvansal mamullerini Amerikalıların beğenisine sundu.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Summer Fancy Food Show Fuarı'nın ABD'nin en büyük gıda fuarı olduğunu aktaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2022 yılında 220 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden ABD'ye Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatının sürekli arttığını ifade etti.



"ABD'YE İHRACATTA 250 MİLYON DOLAR HEDEFLİYORUZ"



Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatının 2018 yılında 924 milyon dolar iken, 2022 yılı sonunda 1 milyar 815 milyon dolara yükseldiği bilgisini paylaşan Girit, "Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak 2022 yılında ABD'ye ihracatımızı yüzde 48'lik artışla 71 milyon dolardan 105 milyon dolara taşıdık. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak bu ihracatın 63 milyon dolarlık büyük dilimini yaparak Türkiye'nin ABD'ye yaptığı su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 60'ını tek başımıza gerçekleştirdik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ABD'ye ihracatımızı orta vadede 250 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerde balık 56 milyon dolarla açık ara önde yer alırken, tabii bal ihracatımız 18,2 milyon dolar, süt ürünleri ihracatımız 11 milyon dolar ve yumurta ihracatımız 5 milyon dolar seviyesinde. Fancy Food Fuarında Türkiye standındaki tadım alanında Türk somonu, bal, peynir, şarap, zeytinyağı ağırlıklı menülerle Türk gıda ürünlerinin tanıtımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bal özelinde ABD pazarının yapısına uygun yoğun bir çalışma başlattık. Numune ballarımızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk" diye konuştu.



ABD pazarında bilinen levrek, çipura ve peynir çeşitleri ve Türkiye'nin son yıllarda ihracatta yıldız ürünlerinden olan Türk somonunu sergilediklerini ifade eden Girit, Türk somonunun fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını, önümüzdeki süreçte ABD'ye Türk somonu ihracatında büyük bir artış beklediklerini sözlerine ekledi.



New York Summer Fancy Food Show Fuarında, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İşliel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nedim Kalpaklıoğlu ve Mehmet Şahin Çakan'dan oluşan bir heyet temsil etti. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Ticaret Müşavirleri Filiz Köseyener, Bilgehan Ramazan Caner ve Osman Nuri Gökbulut fuar sırasında ESÜHMİB'in standını ziyaret ettiler.