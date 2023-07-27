AB’ye Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın vadede AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu.Şimşek, oldukça karmaşık ve parçalı bir dünya düzeninde yaşandığını, son 10 yılda her kıtada küresel krizlere tanıklık edildiğini belirtterek, "Yaşanan jeopolitik resesyon göz önüne alındığında, yaklaşan iklim krizi, önümüze daha da zorlu süreçleri getirmektedir"dedi. Küresel gerilimlere işaret eden Şimşek, "Mevcut güç ile gelişen süper güç arasında büyük bir gerilim var. Artık çok kutuplu bir dünyayız" dedi.Şimşek, şöyle devam etti: "Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar sizin de (AB) Türkiye'ye ihtiyacınız var. Türkiye enerji arz güvenliğinde kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Biz üzerimize düşeni yapmak ve AB entegrasyonunu sağlamak istiyoruz. Yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor." Türkiye'nin küresel tedarik zincirleri açısından önemli rolü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemezsiniz" diye konuştu.