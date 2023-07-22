Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Açık rıza almadı! KVKK cezayı kesti
Giriş Tarihi: 22.7.2023 11:20

Açık rıza almadı! KVKK cezayı kesti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir çocuk adına reklam amaçlı broşür gönderen kişiye 30 bin lira idari para cezası uyguladı.

AA
Açık rıza almadı! KVKK cezayı kesti

Bir pazarlama şirketinde serbest girişimci olarak çalışan kişi, mektupla bir çocuk adına tanıtım amaçlı broşür gönderdi. Bunun üzerine veli, çocuğunun kişisel verilerine ulaşılması ve kendisinden izinsiz broşür gönderilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulundu.

Kurul, serbest girişimciyi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

AÇIK RIZA ALINMADI

Kararda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği" hükmüne yer verildiği belirtildi.

Kanun'un 12'nci maddesinde ise veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğuna işaret edilen kararda, veri sorumlusu tarafından tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak kişisel veri işlenebilmesi için açık rıza alındığına dair ispat edici bir belge ibraz edilemediği ifade edildi.

Kararda, veri sorumlusunun tanıtım ve pazarlama amacıyla broşür göndermesi suretiyle ilgili kişinin kişisel veri niteliğindeki isim ve adres bilgilerini işlemesinin Kanun'daki işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı vurgulandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Açık rıza almadı! KVKK cezayı kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA