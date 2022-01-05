Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 06:23 Son Güncelleme: 5.1.2022 07:01

Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı

Açılış tarihi belli oldu! ’Ölüm yolu’nda sona yaklaşıldı

Kocaeli-Kandıra arasında, sık sık yaşanan kazalar yüzünden ‘Ölüm yolu’ olarak anılan tek şeritli yol tarihe karışıyor. 7.5 km’lik bölüm açılışa hazır

Kocaeli'de sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan İzmit-Kandıra yolunun genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kandıra F Tipi Cezaevi ile İzmit arasındaki 19 kilometrelik yolun yaklaşık 7,5 kilometrelik kısmı açılışa hazır hale getirildi.



Kandıra'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan plajlarının özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramasıyla birlikte İzmit-Kandıra yolu yıllar içerisinde araç sayısının da artmasıyla birlikte yoğun trafiği kaldıramaz hale geldi.



Özellikle yaz aylarında sık sık kazalar meydana gelirken yolda uzun kuyruklar oluşarak trafik durma noktasına geliyor. Yaşanılan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılmaya başlanılan İzmit- Kandıra yolunda kazaların önüne geçebilmek amacıyla 2015 yılında projelendirilen duble yolla ilgili geçen yıl çalışmalara startı verildi.



Toplam 40 kilometre uzunluğunda, 25 kavşak, 18 köprü ve 13 menfezden oluşan projenin yüzde 25'i tamamlandı. Yolun 19 kilometrelik bölümünün 7,5 kilometrelik kısmı açılışa hazır hale getirildi.



Yolun Sarıhocalar Köyü'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'nin arka kısmına kadar olan 4.8 ve Çubuklu Bala ile Çubuklu Osmaniye arasında kalan 2.7 kilometrelik iki varyantı tamamlandı. İki yol bu ayın sonunda tamamlanarak hizmete açılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA