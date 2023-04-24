Açılıştan bu yana en yüksek uçuş

İstanbul Havalimanı bayramın son günü gerçekleşen 1.548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda önceki gün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor kırıldı. En son 19 Nisan Çarşamba günü 1.460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet veren havalimanında önceki gün gerçekleşen 1.548 uçuşla toplamda 224 bin 709 yolcu seyahat etti. Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti. 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.