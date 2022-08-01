Ada turizmine 200 milyon TL’lik yatırım

Uzakdoğu'dan Amerika'ya, birbirinden güzel adalar dünyada turizmin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Cunda arasında yer alan Tavuk Adası, 200 milyon liralık yatırımla yepyeni bir kültür sanat ve keyif adasına dönüşüyor.Tavuk Adası'nın sahibi ve projenin yatırımcısı Dikran Masis, "Burası şu anda tamamen atıl durumda, üzerindeki kültür mirası niteliğindeki manastır yok olmaya yüz tutmuş. Biz burayı estetik ve kültürel açıdan muhteşem bir hale getirerek bölgeye hem miras değerini geri kazandırmak hem de yeni bir ekonomik değer sunmak niyetindeyiz. Tavuk Adası'nı her yerinde sanat ve estetik olan, insanların ayak bastığında bambaşka bir dünyaya geldiklerini hissettikleri bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. Tavuk Adası "Kültür Projeleri", "Gastronomi Projeleri", "Görsel Sanatlar" ve "Gösteri Sanatları" etkinlikleriyle kültür ve sanat turizminin sayılı merkezlerden biri haline getirilecek.Tavuk Adası üzerinde ayrı bir alanda yer alacak olan plaj alanı denize girme imkânı sunacak. Plaj alanına ek olarak ada üzerinde çeşitli restoran, kafeler ve seyir terasları ile bölge esnafının kiralayarak yeme-içme, hediyelik eşya gibi ürünleri satabilecekleri çadır alanları bulunacak. Tavuk Adası'na geçişler Ayvalık ve Cunda tur tekneleriyle sağlanacak.