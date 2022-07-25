Ada turizmine ilgi artınca, yatırımlar hızlandı

Dünya turizminde en çok tercih edilen destinasyonlardan Türkiye'de tatil seçeneklerinin artırılması amacıyla yatırımlar hız kazandı. Koronavirüs döneminde izole ortamdan dolayı tercih edilen çadır ve karavan tatilleri seçeneklerine ada turizmi de eklendi. Yatırımlar ada turizmine doğru yönelmeye başladı. Türkiye'nin en çok beğenilen tatil bölgelerinde bu yönde geliştirme ve inşa çalışmaları başladı.

Türkiye'de Bozcaada, Cunda gibi seçkin adalar iç turizmin gözdesi olurken şimdi Ayvalık Cunda'da bulunan Tavuk Adası, uluslararası sanat sergilerine ev sahipliği yapacak sanat alanı, kültür projeleri, Türk yemeklerinin tanıtılacağı Gastronomi projeleri, görsel sanatlar ve gösteri sanatlarının yer alacağı dünya standartlarında bir keyif adası olarak geri dönüyor.