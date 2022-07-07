Adana’da petrol bulunan bölgede müjdeli haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceledi. Bölgede benzer formasyona sahip 4 yüksek potansiyelli saha olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız" diyerek müjdeli haberi verdi.
TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Ceyhan'ın Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti. Bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Bakan Dönmez daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Geçen Eylül 2021'de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" dedi.
AYNI POTANSİYELE SAHİP SAHA VAR
'Çukurova 1 ve Çukurova 2' kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, "İnşallah yılsonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bölgede benzer formasyona, potansiyellere sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar arttırmış olacağız" diye konuştu.
"HER BİR VARİLE İHTİYACIMIZ VAR"
Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi: "İlk keşfimizi Karadeniz'de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 4-5 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk."
"DÜNYA FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ"
Bakan Fatih Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğalgazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun sadece Türkiye'de değil dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde, bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu işten oldukça mutlu. Şu anda onlarla biraz önce içeride sohbet ettik. İnşallah buradaki aramalarımızı hızlandıracağız. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak.