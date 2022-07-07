Adana’da petrol bulunan bölgede müjdeli haber

"HER BİR VARİLE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi: "İlk keşfimizi Karadeniz'de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 4-5 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk."

"DÜNYA FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ"

Bakan Fatih Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğalgazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun sadece Türkiye'de değil dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde, bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu işten oldukça mutlu. Şu anda onlarla biraz önce içeride sohbet ettik. İnşallah buradaki aramalarımızı hızlandıracağız. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak.