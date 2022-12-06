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Giriş Tarihi: 6.12.2022 09:49 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:20

Adana’dan İspanya’ya ‘Ticaret köprüsü’

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ile ile Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin arasında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve artırılması amacıyla “İyi Niyet Bildirgesi” imzalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’dan İspanya’ya ‘Ticaret köprüsü’

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Adana Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, yönetim kurulu üyesi Kazım Bozan, meclis üyesi Erdem Şen ve genel sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin'in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu.

Adana'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkenin İspanya olduğuna vurgu yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için iş birliğine hazır oldukları söyledi.

Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin ise İspanya'nın Adana pazarını daha iyi tanıması için iki odanın güç birliği yapması gerektiğini ifade etti.

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Adana’dan İspanya’ya ‘Ticaret köprüsü’
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