Adana’dan İspanya’ya ‘Ticaret köprüsü’

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Adana Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, yönetim kurulu üyesi Kazım Bozan, meclis üyesi Erdem Şen ve genel sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin'in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu.