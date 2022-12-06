Adana’dan İspanya’ya ‘Ticaret köprüsü’

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Adana Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, yönetim kurulu üyesi Kazım Bozan, meclis üyesi Erdem Şen ve genel sekreter Birol Yarman tarafından ATO yeni hizmet binasında konuk edilen Balbin'in ziyaretinde, İspanya ile ticaret yapan ATO üyesi firmaların temsilcileri de hazır bulundu.
Adana'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkenin İspanya olduğuna vurgu yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için iş birliğine hazır oldukları söyledi.
Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin ise İspanya'nın Adana pazarını daha iyi tanıması için iki odanın güç birliği yapması gerektiğini ifade etti.