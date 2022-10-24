Afrika pazarına Fas’tan girdi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas'ın Kazablanka şehrinde kurduğu temizlik kağıtları fabrikası ile Afrika pazarına adım atarken, ülkede hem üretim hem de satış yapan tek uluslararası şirket oldu. Fas'taki fabrika, 25 milyon euro tutarında yatırımla hayata geçirildi. Dakikada 1.200 rulo tuvalet kağıdı üretilebilen fabrikada; Solo ve Selpak markalarıyla tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil olmak üzere 50'yi aşkın çeşitte ürün üretiliyor.Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, 2022 yılında ana faaliyet alanlarının büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon euronun üzerinde kaynak ayırdıklarını belirterek, ilk 3 çeyrekte yaklaşık 150 milyon euro yatırım yaptıklarını vurguladı. Organik yatırımlara ilave olarak topluluğun iş alanlarında farklı projeleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Gümrah, "Örneğin, son dönemde Gensenta İlaç'ı satın alarak sağlıkta yeni bir atılım yaptık. Gelirlerinin yüzde 60'tan fazlasını uluslararası ticaret ile gerçekleştiren Topluluğumuzda, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin de hedefi uluslararası yatırım ve ticaret ile büyümek. Fas, Topluluğumuzun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olarak dikkati çekiyor. Selpak ve Solo markalarımızla Türkiye'de olduğu gibi Fas'ta da liderlik sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu da temizlik kağıdı, bebek bakımı, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde tüketicilerin güvendiği lider ve öncü markalarıyla her 10 evden 7'sinde yer aldıklarını bildirdi. Kozlu, "Türkiye'nin lideri olarak uluslararası pazarlarda büyüyoruz. Halihazırda Türkiye'de temizlik kağıtları pazarında yüzde 22 pay ile liderliğimizi korurken, farklı ülkelerdeki faaliyetlerimizle bölgesel güç olma yolundaki adımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan ise Fas pazarında lider oyuncu olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.Bülent Kozlu, Ekim 2021-Eylül 2022'de yaklaşık 350 milyon euroluk ciro elde ettiklerini ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri cirosu içinde uluslararası satışların payının yüzde 23 seviyesinde olduğunu belirtti. Kozlu, "2018'den beri kesintisiz büyüdüğümüz Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Hedefimiz, 2026 yılında uluslararası satışların ciromuz içindeki payını yüzde 50'ye çıkarmak. Fas'ta artık ev sahibi olan Selpak ile üst segmentte yüzde 47 paya sahibiz. Fas bizim için bir başlangıç. Bu pazarda edindiğimiz tecrübeyle diğer Afrika ülkelerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.