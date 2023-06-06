Afrikalı iş adamları Gaziantepli ihracatçılarla buluştu

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından GAİB Konferans Salonu'nda, Cibuti- Etiyopya Alım Heyeti Programı düzenlendi. Programda konuşan Birlik Başkanı Celal Kadooğlu, Cibuti ve Etiyopya'dan gelen talep üzerine kente iş insanlarını davet ettiklerini söyledi.

Cibuti ve Etiyopya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Kadooğlu, "Ülkeler arası ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu iki ülke aynı zamanda Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerimiz. Biz de, ülkelerimiz arasındaki yapıcı ilişkilere ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak istedik. Cibuti ve Etiyopyalı paydaşlarımızı, Güneydoğu Anadolu'da, Gaziantep'te ağırlamak istedik. Birliğimizin sektörünün Türkiye'deki lideri.

Aynı zamanda Gaziantep, sektörün Ayçiçek yağı, buğday unu, makarna gibi birçok ürününde dünya çapında bir üretim ve ihracat merkezi. Türkiye genelinden sektörümüzde 2022 yılında 11 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken bunun yaklaşık üçte birlik kısmı bölgemizden yapıldı.

Gaziantep'in bölgemizdeki payı ise yüzde 80'in üzerinde, yaklaşık 3 milyar dolar oldu. İnanıyoruz ki, Cibutili ve Etiyopyalı misafirlerimiz, burada yapacakları görüşmelerden en verimli sonuçları alacaklardır" dedi.

Cibuti heyeti adına konuşan Bouh Moussa Dawale ise, Türkiye'nin kendileri için kıymetli bir pazar olduğunu belirterek, "Gaziantep ise çalışma yürüttüğümüz önemli bir kent. Ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Etiyopya heyeti adına konuşan Anemaw Alemu Delele ise Etiyopya halkı olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi. Kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Delele, "İşbirliği yapma fırsatı bulduk. Bu toplantının herkes için fırsat olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 3 ülkeden iş insanları arasında 2 gün sürecek birebir görüşmeler başladı.