Ağustos ayında 123 bin 491 konut satıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamada, Ağustos ayında yurt genelinde 123 bin 491 konut satıldığı ifade edildi. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkâri, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA'DA 7 BİN 884 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Ağustos ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 bin 47konut, Sakarya' da 2 bin 86 konut, Düzce'de 793 konut, Bolu'da 659 konut ve Yalova'da bin 299 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 5 BİN 273 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin, 192 konut satışı ile Yalova, 106 konut satışı ile Kocaeli, 95 konut satışı ile Sakarya izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı