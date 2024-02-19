Aidatlar kirayla yarışıyor 2 yılda %300 arttı

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerinde şok etkisi yarattı. Ev sahipleri ve kiracılar tüm faturalardan daha yüksek olan aidatlardan şikâyet ederken, site yönetimleri yüksek zam oranlarını asgari ücret artışına ve giderlerin yükselmesine bağlıyor. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl İstanbul'da yapılan zamlar kimi sitelerde yüzde 100-150'ye ulaştı.2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışlarının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, 2023 yılında bu oranın ortalama yüzde 77'ye yükseldiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100 ile yüzde 155 arasında değişiklik göstermişti. Bu yıl ise aidat artışlarının ortalama yüzde 50 olduğunu tespit ediyoruz. Aralık vermek gerekirse bu artışlar yüzde 25-71 arasında değişiklik gösteriyor. Kimi sitelerde yüzde 100-150'ye çıkan zamlar da oldu" dedi.Son iki yılda yapılan zamları değerlendiren Bal, "Ocak 2022'yi başlangıç noktası olarak kabul ettiğimizde, bu zamana kadar gerçekleşen artış oranlarının ortalama yüzde 168 olduğunu görüyoruz. Ortalamanın yanında iki yılda yüzde 200- 300 oranında artışlar da görüldü. Kısaca sırasıyla söz etmek gerekirse Üsküdar yüzde 300, Beykoz yüzde 288, Tuzla yüzde 287, Bahçelievler yüzde 266, Pendik, Kadıköy, Ataşehir yüzde 265 olacak şekilde devam ediyor" diye konuştu.100 metrekare evde ortalama aidat bedelini araştırdıklarını dile getiren Bal, "100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 4.100 lira ile Beşiktaş'ta görülürken, onu 3.300 lira ile Şişli, 2.800 lira ile Kadıköy, 2.700 lira ile Sarıyer ve Üsküdar, 2.600 lira ile Ataşehir takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Çatalca ve Sultangazi. Yapılan araştırmalara göre İstanbul'da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı yaklaşık 1.600 liraya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.Lüks site aidatlarından örnekler veren Bal şunları söyledi: "Beşiktaş'ta bilinirliği yüksek markalı projelerde ortalama 100 metrekare dairelerin aidatlarının 32 bin rakamlarında olduğu, kullanım alanlarının 200 metrekarelere ulaşması durumunda ortalama aidat rakamlarının 50 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Şişli'de bilinirliği yüksek markalı projelerde 100 metrekare dairelerin aidatlarının 35 bin lira rakamlarında olduğu söylenebilir."Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor. Vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor. Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kirada konutları olan mülk sahiplerinin gelir beyannamelerini mart ayında verdiğini söyledi. Canpolat, kent genelinde tebligatların dağıtılmaya başladığına dikkat çekti.