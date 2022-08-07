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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:52

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana’da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valiliği, Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ile Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kentteki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Vali Elban ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Yanık, ardından Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne ziyarette bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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