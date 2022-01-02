Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan engellilere yol haritası niteliğinde bilgilendirme rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların kendilerine yönelik tüm hak ve hizmetler hakkındaki bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir rehber hazırlandı.



Rehberin sunuş kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaleme aldı.



Bakan Yanık, 2020 yılının tüm kurum ve kuruluşların erişilebilirlik çalışmalarını planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Bakan Yanık, "Hayatın her alanını erişilebilir kılmak ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak için dijital dönüşümü başlattık. Engellilik alanında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalar ve sunulan hizmetlere kolay ulaşılabilmesi için yol haritası oluşturacak Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi'mizi hazırladık. Erişilebilir bir Türkiye, engelsiz bir yaşam için buradayız" ifadelerini kullandı.



Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi'nde; "Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu", "Sağlık Hizmetleri", "Engelliler İçin Kimlik Kartı", "Eğitim", "İstihdam", "Erişilebilirlik", "Engelliler İçin Motorlu Taşıt Alımında Sunulan Hizmet ve Muafiyetler", "Engellilere Sağlanan Diğer İndirim ve Muafiyetler Sosyal Yardımlar Engelli Bakım Hizmeti", "Alo 183 Sosyal Destek Hattı" başlıklar altında engellilere sunulan hak ve hizmetlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Rehberde, bu alanların yanı sıra engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek, insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmeyi amaçlayan "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)" ile ilgili bilgilerde bulunuyor. EHİS başlığı, bireysel başvuru mekanizmaları ve haklarının ihlal edildiğini düşünen engellilerin nerelere başvuruda bulunabileceği, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda engellilere yönelik ayrımcılığa ilişkin yer alan düzenlemeler hakkındaki bilgileri içeriyor.