Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ihtiyaç sahiplerine 41 milyar lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde hayata geçirilen sosyal yardımların kapsamı genişletiliyor.

Aile, engelli-yaşlı, barınma-gıda, sağlık, eğitim ve proje destekleri gibi çeşitli başlıklarda sunulan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, Bakanlığın bu kapsamda çok sayıda kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinlen bilgiye göre, aile yardımları kapsamında, canlı doğum yapanlara doğum yardımı olarak, bu yılın ocak-ağustos döneminde 240 milyon lira destek sağlandı.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesini içeren çoklu doğum yardımı için 2022 Ocak-Ağustos arasında 23,5 milyon lira ödeme yapıldı.

"EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI" KAPSAMINDA DESTEK

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı" kapsamında 2022 Ocak-Ağustos arasında 340,9 milyon lira destek verildi.

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan "Öksüz ve Yetim Yardımı"ndaki ödeme ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 96,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Vatani görevini yapan askerlerin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülen Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı'nda 2022 Ocak-Ağustos arasında 94,8 milyon lira yardım sağlandı.

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerliğini yapan çocuklar için "Asker Çocuğu Yardımı"ndaki yardım miktarı, 2022 Ocak-Ağustos arasında 2,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılan "Terör Zararı Yardımları"ndaki tutar bu yılın ocak-ağustos arasında 2,14 milyon olarak belirlendi.

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 24,24 milyon lira destek sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar" ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 5,1 milyon lira olarak kayıtlara girdi.