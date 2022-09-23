AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi hizmet vermeye başladı

Bu kapsamda işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini vurgulayan Yanık, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinin hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Yanık, "Özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde, yani her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"AİLEM" Engelsiz İletişim Merkezinin ilk etapta Türk İşaret Dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını bildiren Bakan Yanık, merkezin önümüzdeki yıl daha geniş kadro ile daha etkin hizmet vereceğini duyurdu.

Yanık, "İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.