AJet 2024’te uçuşlara başlıyor

Anadolu'nun hava ulaşımı ihtiyacını avantajlı seçeneklerle karşılamak amacıyla 2008'de kurulan Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla THY'nin yüzde 100 iştiraki olarak 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' adı altında çalışmalarına devam edecek. AJet'in lansmanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Turkish Teknik Hangarı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Global standartlarda düşük maliyetli havayolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan şirket, 2024 yılı mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli olarak sürdürecek. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda doğa dostu olarak faaliyet göstermeyi planlayan şirket, 'Low Cost' (Düşük maliyetli) pazarında sunulan hizmetin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajını da bilet ücretlerine yansıtarak daha geniş bir kitlenin hava ulaşımı hizmetinden yararlanmasını hedefliyor.Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını belirterek, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Son 21 yılda yüzde 472'lik artış oldu. Hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1.813'e çıkardık" dedi.Uraloğlu, Türkiye'nin geçen yıl havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3'üncü, dünyada ise 6'ncı sıraya yükseldiğini aktardı. Uraloğlu, havacılık sektörünün değişim ve dönüşümdeki başarısında THY'nin rolünün çok büyük olduğuna işaret ederek, "Adeta bir mihenk taşı olarak rolünün hakkını layıkıyla veren THY, bu sayede bir dünya markası olmuştur" dedi.Yüzde 100 THY iştiraki olan AJET Havayolu İşletmesi'nin sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektörünün en somut adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Verimliliğe odaklanarak hava taşımacılığını geniş bir yolcu kitlesine erişebilir kılmaya çalışan AnadoluJet bugüne kadar THY markası altında Türk sivil havacılığına büyük hizmet vermiştir. Emniyet, güvenlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile güvenilir bir seçenek olan AnadoluJet, özellikle iç hatlarda, vatandaşlarımızın daha ekonomik ve uygun uçuş seçenekleri ile daha çok noktaya uçmasını sağlamıştır." Uraloğlu, AJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olmayı hedeflediğini söyledi.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "'Havayolu halkın yolu' vizyonu ve 'Uçmayan kalmasın' denilerek, Türk Hava Yolları'nın bir markası olarak 2008 yılında kurulan AnadoluJet halka hizmet anlayışını markamızın üstün hizmet ve emniyet anlayışıyla birleştirerek milletimize ve yolcularımıza hizmet etti. Anadolu- Jet'in 2023 yılında yüzde 30 büyüme hedefini başarması, sadece iç hatlarda yüzde 41 büyümesi ve 20 milyonun üzerinde yolcu taşıması bu vizyonun gerçeğe dönüştüğünün en büyük işareti. AJet 2024'te de yüzde 12 büyüyerek 24 milyon, 2033 yılında da 55 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. AJet markası bu sayıların daha da fevkinde başarılar elde edecek" dedi.Ahmet Bolat, "Bugün 90 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41, dış hatlardaysa 29 ülkede 48 noktaya uçan AnadoluJet, Türk Hava Yolları'nın deneyimli kabin ve kokpit ekibiyle birlikte standartlarını yükseltmeye ve küresel bir oyuncuya dönüşmeye devam etti. Yeni ismi, yeni logosu ve yeni kadrosuyla AJet ilk etapta operasyonlarını 3 bin çalışanıyla sürdürecek. Kısa sürede planlama ve özverili çalışmayla hedeflerinin çok daha ötesine geçeceğine inandığım AJet'in 2033 hedefleri arasında uçuş ağını 44 ülkeye çıkarmak ve çevreye duyarlı, karbon salımı az yeni nesil uçaklardan oluşan 200 uçaklık bir filoya ulaşmak bulunuyor" ifadelerini kullandı.