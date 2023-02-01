AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım

AKParti, 3600 gösterge düzenlemesinde bazı tadilatlar yapılmasını öngören bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan hazırlık gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi ile birlikte konu hızla Meclis gündemine taşınıp seçimlerden önce yasalaştırılacak. Hazırlıkları devam eden yargı pakete kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor. Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Halen cezaevlerinde dış koruma jandarma, iç koruma infaz koruma memurları tarafından yapılıyor. İki grup arasında gösterge farkı var. Bunların da eşitlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi düşünülüyor.