Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım
Giriş Tarihi: 2.2.2023

AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım
AK Parti, 3600 gösterge düzenlemesinde bazı tadilatlar yapılmasını öngören bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan hazırlık gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi ile birlikte konu hızla Meclis gündemine taşınıp seçimlerden önce yasalaştırılacak. Hazırlıkları devam eden yargı pakete kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor. Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI
İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Halen cezaevlerinde dış koruma jandarma, iç koruma infaz koruma memurları tarafından yapılıyor. İki grup arasında gösterge farkı var. Bunların da eşitlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi düşünülüyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA