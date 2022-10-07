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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Akbank’a ‘Türkiye’nin en iyisi’ ödülü

Akbank’a ‘Türkiye’nin en iyisi’ ödülü
DÜNYANIN en saygın finans yayın gruplarından Euromoney tarafından gerçekleştirilen Mükemmellik Ödülleri 2022 kapsamında Akbank, 'Türkiye'nin En İyi Bankası' unvanına layık görüldü. 30 yıldır düzenlenen ve finans çevrelerince yakından takip edilen ödüllerde Akbank bu unvanı 16'ncı kez alarak kırılması zor bir rekora da imza attı. Kurumun bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Sektör Liderleri araştırmasında ise Akbank 'Dijital Çözümler', 'Kurumsal Bankacılık' ve 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' alanlarında Türkiye'de 'Sektör Lideri' seçildi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Euromoney tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar sonucunda, faaliyetleriyle farklılaşmayı başaran bankaların ödüllendirildiği 'Mükemmellik Ödülleri' kapsamında bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
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Akbank’a ‘Türkiye’nin en iyisi’ ödülü
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